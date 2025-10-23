Ranking UEFA: male le italiane in Champions. Posto extra molto lontano

Si è conclusa la terza giornata di Champions League con un bilancio tutt'altro che positivo per le italiane: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Risultati che non bastano a conquistare una posizione nel ranking UEFA che a fine anno decreterà le due nazioni che avranno il posto extra in Champions League. Serviranno i punti di Bologna, Fiorentina e Roma nella notte di Europa League e Conference League per tentare di avvicinarsi il più possibile al secondo posto, anche se la strada sembra molto in salita.

COME FUNZIONA - I punti sono assegnati in base a diversi criteri: i risultati dei singoli match, il bonus partecipazione Champions, quello per la posizione finale nel girone e quello per l'avanzamento nelle varie fasi dei tornei. Inoltre, altro aspetto da considerare è che il punteggio di ogni nazione è ponderato: ciò significa che è dato dalla divisione del totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione imegnati nelle competizioni UEFA. (Punti guadagnati diviso numero di squadre, ad esempio 7 per l'Italia)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1) INGHILTERRA: 7.944 - 9 squadre

2) PORTOGALLO: 7.200 - 4 squadre

3) SPAGNA: 6.750 - 8 squadre

4) GERMANIA: 6.714 - 7 squadre

5) DANIMARCA: 6.625 - 2 squadre

6) CIPRO: 6.500 - 3 squadre

7) POLONIA: 6.375 - 4 squadre

8) ITALIA: 6.285 - 7 squadre

9) FRANCIA: 5.642 - 7 squadre

10) BELGIO: 5.300 - 3 squadre