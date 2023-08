Ranking UEFA per nazioni: è ufficiale il sorpasso dell'Italia sulla Germania

Come da tradizione, assieme al ranking UEFA per club è stato pubblicata pure la graduatoria delle varie nazioni. Come da previsioni, il sorpasso dell'Italia ai danni della Germania è diventato realtà e adesso il nostro paese sale sul podio, occupando l'ultimo gradino. Superati di poco i tedeschi, rimangono ben distanti potenziali minacce come Olanda e Francia.

RANKING UEFA PER NAZIONI

1° Inghilterra 86.928

2° Spagna 73.427

3° Italia 69.284

4° Germania 67.267

5° Olanda 51.500

6° Francia 50.581

7° Portogallo 45.482

8° Belgio 35.000

9° Scozia 29.650

10° Svizzera 28.175