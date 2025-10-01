Ranocchia sul Milan: "Si vede già l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso si nota"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex difensore di Inter e Sampdoria, fra le altre, Andrea Ranocchia, ha non solo dato un personale pronostico su questo campionato di Serie A, che dopo 5 giornate si è (già) dimostrato essere molto avvincente e competitivo, ma anche sul Milan di Max Allegri, che nello scorso weekend è riuscito a battere il Napoli campione d'Italia.

L'ex difensore ha fatto le carte al campionato, con un inizio decisamente equilibrato. "Sono passate solo cinque giornate, è ancor prima di presto. Il Napoli, al netto della sconfitta con il Milan, è una certezza del campionato. Se la giocheranno fino alla fine. L'Inter anche perché ha sbagliato due campionati ma ha una squadra forte, un tecnico bravo, sarà una bella lotta. Nel Milan si vede già l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso si nota. Sono compatti, poi hanno Modric e Rabiot in mezzo al campo che sono complementari. Hanno una sola partita a settimana, al termine i km percorsi sono molti meno".