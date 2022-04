Ravanelli: "Difficile criticare Giroud: per l'economia del gioco è fondamentale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, si è così espresso a SkySport su Olivier Giroud: "Difficile criticare Giroud, è un giocatore fondamentale. Fa giocare bene le squadre; anche se non è un giocatore che finalizza alla grande, per l'economia del gioco è fondamentale, anche nel Chelsea: quando entrava e giocava le partite fondamentali c'era sempre, quindi credo possa essere importante stasera e in questo finale"."