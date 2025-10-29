Ravelli fa notare: "Punto di ieri non negativo per la corsa Champions, meno positivo in un’ottica Scudetto"

vedi letture

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul pari del Milan a Bergamo: "In attesa del derby, il nerazzurro continua ad andare di traverso al Milan. Dopo il Pisa, anche l’Atalanta del ritrovato Lookman frena la banda Allegri che domenica sarà costretta a fare risultato con la Roma se non vuole perdere troppo terreno dalla vetta. È chiaro che pesano le assenze di Pulisic e Rabiot, e se ci si aggiunge la prima partita non stellare di Luka Modric da quando è arrivato in Italia (il signore del pallone ce lo conservi), si spiegano le difficoltà del Milan, che per certi tratti di partita, soprattutto nel primo tempo, ha sofferto forse come non mai in questa stagione.

È un pari ambivalente, quello di ieri: guadagnato rispetto all’andamento della gara, non negativo per la corsa Champions (in fondo, il Milan ha già giocato con Juve, Napoli e Atalanta facendo sempre punti, ne ha persi di più con le piccole), meno positivo in un’ottica scudetto. Il Milan, che è comunque un’altra squadra rispetto alla scorsa stagione — ha aggiustato la difesa, rimanda un senso di compattezza mai visto —, sembra un gradino sotto Napoli e Inter (stasera alla prova Fiorentina), e vedremo quanto reggerà la Roma. Tutto il Milan sembra sospeso, come se cercasse ancora la propria voce dentro una stagione che corre veloce: a volte manca un po’ di precisione, altre un po’ di cattiveria, sempre di forza d’urto in zona gol".