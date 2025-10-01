Ravelli: "La vendita di San Siro a Milan e Inter è stata la scelta più coraggiosa, non la più rischiosa"

San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Arianna Ravelli, nel suo editoriale sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è espressa così a riguardo: "Adesso non resta che farlo davvero, costruire lo stadio più bello del mondo.

La città di Milano, decidendo di vendere San Siro a Inter e Milan (attenzione, non a RedBird o Oaktree, cosa che non sarebbe comunque sbagliata di principio, ma ai due club, precisazione che smonta già alcune delle argomentazioni contrarie, compreso quelle davvero famose sulla opacità della proprietà), ha fatto la scelta più coraggiosa, non la più rischiosa".