Ravelli: "Non è vero che non è successo niente, perché i tre 1-0 di Inter, Milan e Napoli non sono stati tutti uguali"

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto: "Tre 1-0 hanno segnato questa giornata di campionato delle tre big: lasciano inalterate le distanze ma non è vero che non è successo niente, perché non sono stati tutti uguali. L’Inter con l’Udinese, pur continuando a sprecare troppo, ha segnato e controllato, i maggiori affanni li hanno mostrati le sue inseguitrici, soprattutto il Napoli che continua a fare il conto degli 11 piccoli indiani che cadono uno dopo l’altro sotto il peso degli infortuni. Il Milan ieri ha fatto un primo tempo discreto ma con una percentuale di errori – nei passaggi, nei controlli, nei tiri – che non era sufficiente per mettere con le spalle al muro un Lecce ordinato. Anzi, i ragazzi di Di Francesco hanno provato anche a fare qualche sortita e a mettere i brividi a San Siro.

Si sente l’assenza di Modric (anche di quello un po’ in sordina dell’ultimo periodo), non tanto perché Jashari deluda (anzi) quanto perché il croato sembra una specie di magnete che consente anche agli altri di giocare meglio: quando non c’è, alla fine si vede, eccome. La ripresa è stata a tratti un assedio, fino al gol, fondamentale per restare in scia anche considerando cosa propone la prossima giornata: Inter contro il Pisa in casa, poi Juventus-Napoli e Roma-Milan, a togliere punti a chi insegue. Far aumentare il gap ieri sera poteva perciò essere pericoloso".