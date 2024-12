Ravezzani dopo il rifinanziamento: "Cardinale ha comprato tempo"

vedi letture

Nei minuti antecedenti alla gara vinta dal Milan in casa dell'Hellas Verona è arrivata la notizia dell'accordo tra Fondo Elliott e RedBird sul rifinanziamento del vendor loan che Cardinale aveva sfruttato per poter acquistare il club rossonero nell'estate del 2022. Ora il manager americano avrà tempo fino al 2028 per estinguere 489 milioni di euro.

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia: "Versando 170 milioni il debito (vendor loan) di Redbird verso Elliott scende da 550 a 489 mln in 2 anni. Il che significa che Cardinale ha pagato circa 110 mln di puri interessi per abbassare la sua esposizione effettiva di 60. Certamente sperava di far meglio. Ha comprato tempo"