Ravezzani: "Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Jashari personalità, anche se..."

Il Milan batte di misura il Lecce, ma il risultato è bugiardo: i rossoneri hanno creato moltissimo ed il risultato sarebbe potuto essere serenamente più rotondo. Su X Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così la prestazione della squadra di Allegri:

"Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno 6 palle gol. Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Molto bene Ricci. Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Estupinan parte male e poi cresce. Sale sempre inesauribile, molto male Tomori".