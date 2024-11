Ravezzani: "Il Milan gioca bene? Questa storia deve finire. Se giocando bene in 9 partite fai 4 vittorie puoi esaltarsi se ti chiami Lecce"

Intervenuto sui propri canali social, Fabio Ravezzani ha parlato di Milan commentando la sconfitta contro il Napoli, che difatti eslcude, al 29 ottobre, la formazione di Paulo Fonseca nella corsa allo Scudetto: "Ci sta di perdere una partita con tante assenze. Ma il Napoli in estate ha fatto tutto quello che il Milan ha rifiutato: cioè investire su un grande allenatore e 2-3 calciatori di livello da 30-40 milioni. Risparmiare in genere non porta a vincere. E questi sono i risultati".

Ravezzani ha poi continuato riprendendo l'intervento a DAZN del coach, e tifoso milanista, Gianmarco Pozzecco (LEGGI QUI): "Questa storia che però il Milan gioca bene deve finire. Se giocando bene in 9 partite fai 4 vittorie 3 sconfitte e 2 pari puoi esaltarti se ti chiami Lecce (con tutto il rispetto). Se sei un grande club e fai questi risultati vuol dire che hai un grosso problema".