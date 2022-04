Ravezzani: "Inspiegabile il gol annullato al Milan. Handanovic non si è mai lamentato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul gol annullato a Bennacer durante il derby di ieri sera: "Sul tiro di Bennacer c’era il mondo in area di rigore, Kalulu transitava e non stazionava davanti ad Handanovic e soprattutto non ostruiva chiaramente la visuale del portiere.

Il pallone è appena partito (la gamba di Bennacer è completamente protesa) e Handanovic vedrebbe perfettamente il tiro se non avesse De Vrij davanti. È tutto, Vostro Onore. (Detto questo, Inter troppo più forte in attacco e passa con merito). Annullamento inspiegabile. Spero non si ripeta. La cosa più bizzarra nel gol annullato al Milan è che Handanovic, cioè l’unico che avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione di Kalulu, non si è mai lamentato. Quindi lo avrebbe ostacolato a sua insaputa…".