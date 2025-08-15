Ravezzani: "Jashari si definisce un play come Pirlo: lo avevo scritto"

Oggi è stato il giorno di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è presentato a giornalisti in conferenza stampa a Casa Milan e poi ha incontrato dal vivo i tifosi, insieme ai nuovi compagni e arrivi Terracciano ed Estupinan, al Flagship Store di via Dante in centro città, a Milano. Dopo le buone impressioni destate in campo nell'oretta di gioco a Dublino in amichevole contro il Leeds United, anche davanti ai microfoni il calciatore ex Club Brugge ha fatto una buona impressione.

Lo pensa anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia che ha commentato così sul suo profilo X: "Parla bene (l’inglese) ragiona bene. Si vede che è un ragazzo maturo e intelligente. Per inciso, avevo scritto che Jashari è un play e più di un fenomeno qui aveva sentenziato che non capivo il suo ruolo. Peccato che qui si definisca esattamente un play come Pirlo".