Ravezzani su Leao: "Dovrebbe lavorare sodo per migliorarsi. La sensazione è che non ne abbia voglia"

Intervenuto sui propri profili social, Fabio Ravezzani ha commentato la prestazione di Rafael Leao a Monza, pungendolo per quanto creato facendo un paragone con chi oggi è alla "guida" del Milan, Zlatan Ibrahimovic:

"Leao in mezz’ora mostra un paio di fiammate, spente da conclusioni a rete pessime. Quest’anno ha una media di 1 gol su 31 tiri in porta. Dovrebbe lavorare sodo in allenamento per migliorarsi, come fece Ibra con Capello alla Juve. La sensazione è che non ne abbia voglia".

LE PAGELLE DI LEAO

La Gazzetta dello Sport 5.5

Il Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5.5

Il Corriere della Sera 5.5

La Repubblica 6

MilanNews 5.5