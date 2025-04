Ravezzani sul casting Ds: "Oltre il dilettantismo, direttamente autolesionismo"

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan non è ancora giunto a una soluzione definitiva. Dopo il buco nell'acqua con Fabio Paratici, la corsa sembra essersi ridotta a Igli Tare, il favorito chiaro, e Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta. Si è espresso in merito Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia.

La dura opinione di Fabio Ravezzani sul casting del Milan per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club: "Non posso credere che dopo 2 mesi di casting il Milan sia ancora indeciso se prendere Tare o no. Fosse vero, saremmo oltre il dilettantismo per sfociare direttamente nell’autolesionismo in tema gestione del club".