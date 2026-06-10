Ravezzani svela: “Cardinale aveva detto che in 10 giorni faceva tutto, dopo due settimane non è successo nulla”

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Ravezzani prova a pensare positivo per il futuro rossonero nonostante la gestione che definisce del Milan da parte di Cardinale dilettantistica e svela che Cardinale aveva dichiarato di individuare la nuova società in 10 giorni.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato di Cardinale, della sua gestione e di quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Queste le sue parole.

"Sappiamo tutti che il Milan è in ritardo clamoroso, sappiamo tutti che dovrebbero essere già state messe in atto le prime azioni per costruire una squadra, un'entità, un club e che ci sono state alcune contraddizioni pesantissime, tanto pesanti che nel verbo suggerito, sussurrato dalla comunicazione del Milan ai quattro cinque giornalisti eletti che poi giustamente lo riportano e quindi diventa facilmente poi fruibile e anche criticabile si dice sì, è vero, Cardinale aveva detto che nel massimo 7 giorni 10 non di più all'americana avrebbe avuto una nuova società. Ecco, ne sono passati ormai quasi venti, non c'è ancora nulla e questo è sicuramente un problema, non è un problema irrisolvibile. Diciamo che ci sarà un lavoro enorme da fare. Prima si parte, meglio è".