Razzismo, il Milan prende posizione: "Non posteremo nulla sui social media oggi"

Il Milan, dopo il vergognoso episodio di razzismo vissuto da Mike Maignan nel corso della sfida vinta contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, ha voluto prendere posizione a suo modo, per difendere il suo portiere e dare un segnale simbolico nella lotta contro questa piaga sociale. Gli account rossoneri per la giornata di oggi non pubblicheranno nessun post social, in segno di protesta.

Questo quanto scritto dal club: "A seguito degli inaccettabili fatti accaduti durante la partita contro l'Udinese, il Milan ha deciso di non pubblicare alcun contenuto sui social media oggi, 21 gennaio 2024, a sostegno di Mike Maignan e della lotta contro il razzismo".

Following the unacceptable events during the match against Udinese, AC Milan has decided to not post any social media content today, 21 January 2024, in support of Mike Maignan and the fight against racism.#WeRespAct