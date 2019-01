Re Carlo torna a San Siro: ecco tutti i trofei vinti al Milan

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, questa sera tornerà per la prima volta a San Siro da avversario contro il Milan. L'allenatore emiliano ha scritto la storia rossonera sia da giocatore che da allenatore, iscrivendosi tra le leggende del Diavolo. Il palmares di Re Carlo è straordinario, soprattutto per i grandi risultati ottenuti in Europa e nel Mondo: con quattro Champions League, quattro Supercoppe Europee e tre tra Intercontinentali e Mondiali per Club.

Di seguito il palmares completo:

Da giocatore:

2 scudetti: 1987/88, 1991/92

2 Coppe dei Campioni: 1988/89, 1989/90

1 Supercoppa Italiana 1988

2 Supercoppe Europee 1989, 1990

2 Coppe Intercontinentali: 1989, 1990

Da allenatore:

1 scudetto: 2003/04

2 Champions League: 2002/03, 2006/07

1 Coppa Italia 2002/03

1 Mondiale per club: 2007

2 Supercoppe Europee: 2003, 2007

1 Supercoppa Italiana: 2004