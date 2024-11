Real e Juve gli impegni clou del Milan nel mese di novembre

Non ci sono più scuse e il tempo comincia già a stringere, il Milan deve cambiare rotta nel mese di novembre se non vuole già dichiarare virtualmente chiusa la sua stagione, quantomeno per gli obiettivi importanti. Sia in Serie A che in Champions League i rossoneri sono attesi da impegni molto importanti.

SERIE A

11ª giornata, Monza-Milan, sabato 2 novembre alle 20.45 (DAZN/Sky) - U-Power Stadium

12ª giornata, Cagliari-Milan, sabato 9 novembre alle 18.00 (DAZN) - Unipol Domus

13ª giornata, Milan-Juventus, sabato 23 novembre alle 18.00 (DAZN) - San Siro - BIGLIETTI

14ª giornata, Milan-Empoli, sabato 30 novembre alle 18.00 (DAZN) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

4ª giornata, Real Madrid-Milan, martedì 5 novembre alle 21.00 (Sky/NOW) - Santiago Bernabéu

5ª giornata, Slovan Bratislava-Milan, martedì 26 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - Tehelné pole