Real Madrid, follie cinesi: Beijing pronto a offrire 35 milioni l'anno a Bale

Dall'Inghilterra arriva una clamorosa notizia di calciomercato europeo, ma sarebbe meglio dire mondiale, a fonte Telegraph. Il noto quotidiano inglese spiega come Gareth Bale, ormai pubblicamente diventato un peso per il Real Madrid, sia finito nel mirino del calcio cinese. E se vi abbiamo raccontato dell'interessamento del Jiangsu, club della famiglia interista Suning, ci sarebbe in realtà la candidatura ancor più potente del Beijing Gouan, club della capitale Pechino pronto a mettere sul piatto un'allettante proposta da 35 milioni di euro a stagione circa per convincere il gallese ad accettare di unirsi a loro. Qualora accettasse, Bale diventerebbe automaticamente il giocatore più pagato di sempre nella storia del calcio cinese.