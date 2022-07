Rebic e Giroud, aspettando il recupero di Divock Origi

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come riporta oggi Tuttosport, alle 19 contro il Wolfsberger dovrebbe essere la volta di Ante Rebic al centro dell'attacco, in sostituzione di Olivier Giroud che partirà dalla panchina ed entrerà a gara in corso. Intanto Divock Origi prosegue il suo lavoro persoanlizzato che lo porterà al recupero per l'inizio di agosto, nella speranza che Pioli possa averlo a disposizione sia per la prima giornata contro l'Udinese sia, perché no, nell'ultima amichevole contro il Vicenza.