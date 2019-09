Ante Rebic, durante la sua presentazione quale giocatore del Milan, ha esordito parlando del Milan e del derby della Madonnina, che questa stagione capita nel giorno del suo compleanno: "Essere qui è un sogno per me. Ho già fatto qualche allenamento, speriamo di fare una bella stagione. Quel giorno spero di vincere il derby. Non so se farò bene o male in quella partita, ma spero che il Milan vinca".