Rebic, l'ultimo gol a Salerno il 19 febbraio. Ma le ultime uscite sono incoraggianti

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'ultima reta siglata da Ante Rebic risale al 19 febbraio quando il croato - entrato dalla panchina - pareggiò i conti contro la Salernitana con un siluro da fuori area. Quello di Salerno è stato, tra l'altro, solo il secondo gol in campionato dopo quello di inizio anno all'Allianz Stadium e il terzo in stagione se si considera la rete di Anfield Road. Nonostante questo le ultime prestazioni di Rebic, contro Lazio e Fiorentina sempre a gara in corso, sono state incoraggianti con il numero 12 che è apparso più dentro la partita. Servono anche i suoi gol in queste ultime 3 gare, a partire da quella contro un'altra sua ex squadra come il Verona.