Record rossi a tecnici, Ulivieri: "Bisogna capire la difficoltà degli arbitri"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Avete chiamato me che sono un esperto, ho il record mondiale di espulsioni con sette rossi. Io volevo imitare Liedholm ma poi non ci riuscivo". Il presidente dell'associazione italiana allenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, interviene a Radio Anch'io Sport commentando il record di 15 espulsioni per gli allenatori quest'anno, con la Serie A maglia nera in Europa. "C'e' da migliorare - spiega Ulivieri - una carica di tensione come quest'anno forse non si era mai vista. C'è' da considerare gli arbitraggi, quest'anno hanno fatto un gran passo in avanti con il lasciar correre per lo spettacolo e mi sento di dire a loro bravi. Noi dobbiamo essere più calmi e capire le difficoltà che gli arbitri hanno avuto nel cambiare passo". (ANSA).