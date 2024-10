Recupero Bologna-Milan: quando si giocherà? Febbraio opzione più probabile, altrimenti...

Bologna-Milan non si giocherà oggi e questo è ormai ufficiale. Ma quando si potrà recuperare la partita? A oggi, la gara è a data da destinarsi e in Lega Serie A è iniziata la caccia a una soluzione. L'ipotesi principale, allo stato attuale, punta a febbraio. Ne ha parlato, a margine dell'assemblea odierna, il presidente Lorenzo Casini: "Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale - ha scherzato il numero uno di Lega - come ipotesi, ma stiamo valutando dove muoverci".

Tutto dipenderà da Coppa Italia e Champions League.

Gli slot ipotizzabili a gennaio sono già esclusi e prenotati dai recuperi di A legati alla Supercoppa. A rendere particolarmente complicato il gioco di incastri è la partecipazione sia di Bologna che di Milan alla massima competizione continentale, col rischio - o la speranza, dipende dai punti di vista - di dover disputare gli spareggi. Nel caso in cui anche una sola delle due chiuda fra il 9° e il 24° posto nella maxi-classifica, sarebbero da escludere sia 11-12 che 18-19 febbraio. Vi è poi da considerare la Coppa Italia: Bologna e Milan saranno impegnate negli ottavi di finale il 3 dicembre, rispettivamente contro Monza e Sassuolo. Se uscissero entrambe, si potrebbe programmare il recupero già il 5 febbraio: una data che, sulla carta, resterebbe valida anche in caso di passaggio del turno. I quarti di finale della competizione sono in calendario il 5 e il 26 di febbraio: programmando quelli che dovessero interessare Milan e/o Bologna il 26, si potrebbe risolvere la questione a inizio mese.

Se, per esigenze televisive o di altro tipo, questo non fosse possibile, si dovrebbe andare a marzo - ipotizzabile solo con l'eliminazione di Milan e Bologna dalla Champions - o addirittura al 3 aprile. Da questo punto di vista, non si creerebbe il temuto probabile della poca distanza rispetto alla gara di ritorno, Milan-Bologna in programma l'11 maggio: la distanza di otto giornate riguarda le norme sulla compilazione del calendario, non i casi di rinvio.

Spostare Verona-Milan?

Al momento, Casini lo ha detto chiaramente, non è un'opzione considerata dalla Lega. Anche in modo controintuitivo: la gara è in programma venerdì 20 dicembre, con copertura solo di Dazn. Spostarla al sabato o alla domenica non sembrerebbe un grande problema, a quel punto programmando Bologna-Milan il 18 dicembre. Quando, però, sono in programma due gare di Coppa Italia, Atalanta-Como alle 18,30 e Roma-Sampdoria alle 21: anche superando le obiezioni di Dazn - e quelle organizzative e competitive dei club - legate allo spostamento a catena dell'intera giornata di campionato, subentrerebbero quelle di Mediaset che potrebbe non gradire la sovrapposizione di un evento in date già scelte da tempo. Si vedrà se la Lega ripenserà a questo aspetto, o se prenderà in considerazione anche il 24 dicembre, giorno nel quale si sono già disputate partite di calcio professionistico e che non creerebbe particolari problemi rispetto agli ulteriori impegni di Milan o Bologna.