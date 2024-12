Reijnders continua a segnare, numeri sempre più in crescita: il dato aggiornato

Tijjani Reijnders è sempre più un simbolo di questo Milan. Un centrocampista ormai affermato in Serie A e che continua a stupire tutti per gol e giocate dk qualità. Nel corso di questa stagione ha segnato tre gol in campionato (in 12 partite), lo stesso numero di quelli fatti registrare nella scorsa Serie A (tre appunto, in 36 presenze). Il centrocampista olandese ex AZ Alkmaar non faceva registrare una doppietta nei maggiori 10 campionati europei dal 29 maggio 2022 (con l’AZ, contro il Vitesse).

I NUMERI DI REIJNDERS

Attualmente il numero 14 rossonero ha segnato sei gol stagionali tra campionato e Champions, mettendo a referto 3 assist.

Di seguito il tabellino di Milan - Empoli, valida per la 14ª giornata di Serie A:

MILAN - EMPOLI 3-0

RETI: 19' Morata, 44' e 69' Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia (75' Pavlovic), Thiaw, Theo Hernandez; Fofana (75' Loftus-Cheek), Reijnders; Musah (75' Chukwueze), Pulisic, Leao (84' Camarda); Morata (81' Abraham). A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Terracciano. All. Paulo Fonseca.

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze (71' Marianucci), Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella (46' Cacace); Anjorin; Pellegri (75' Ekong), Colombo (46' Solbakken). A disp. Perisan, Seghetti, Sambia, Belardinelli, Tosto, Bacci, Bembnista, Konate, Esposito. All. Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.

ASSISTENTI: Garzelli e Yoshikawa.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Pairetto.

AVAR: Pagnotta.

NOTE: Spettatori 68.725. Recupero: 1' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo. Ammoniti Fonseca, Gabbia e Musah per il Milan; Colombo e Henderson per l'Empoli.