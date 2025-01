Reijnders: "Davvero felice per il mio primo trofeo con il Milan"

Tijjani Reijnders anche ieri è salito in cattedra: non ha segnato - e questa ormai è diventata una notizia - ma ha spadroneggiato in mezzo al campo in coppia con Youssouf Fofana, risultando ancora decisivo. Oggi l'olandese ha pubblicato un post di festeggiamento sul suo profilo Instagram in cui festeggia il suo primo trofeo rossonero: "Sono davvero felice per il mio primo trofeo con il Milan e non potrei essere più orgoglioso della squadra - questo ci dà una spinta enorme per il futuro! I nostri tifosi se lo meritano".