Reijnders è il "Panini Player of the Match" di Milan-Empoli 3-0. Terzo premio per l'olandese

Tijjani Reijnders è stato votato "Panini Player of the Match" di Milan-Empoli 3-0. L'olandese è stato protagonista di una grande doppietta, la sua prima in Serie A. Su 7 premi assegnati ai giocatori del Milan, tre sono andati all'olandese.

Voto 7.5 per MilanNews.it (QUI TUTTE LE PAGELLE) così motivato: "Sublima la sua prestazione generale con il gol del 2-0 che arriva al tramonto del primo tempo. Giocatore che difficilmente sbaglia due partite di fila e anche se non si esibisce in giocate scintillanti, emerge per qualità nelle scelte ed eleganza. E nel secondo tempo si regala anche la sua doppietta personale che manda in ghiaccio la partita".

Questo l'elenco dei milanisti premiati come migliori giocatori delle rispettive partite:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14 giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

MILAN - EMPOLI 3-0

RETI: 19' Morata, 44' e 69' Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia (75' Pavlovic), Thiaw, Theo Hernandez; Fofana (75' Loftus-Cheek), Reijnders; Musah (75' Chukwueze), Pulisic, Leao (84' Camarda); Morata (81' Abraham). A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Terracciano. All. Paulo Fonseca.

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze (71' Marianucci), Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella (46' Cacace); Anjorin; Pellegri (75' Ekong), Colombo (46' Solbakken). A disp. Perisan, Seghetti, Sambia, Belardinelli, Tosto, Bacci, Bembnista, Konate, Esposito. All. Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.

ASSISTENTI: Garzelli e Yoshikawa.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Pairetto.

AVAR: Pagnotta.

NOTE: Spettatori 68.725. Recupero: 1' nel primo tempo. Ammoniti Fonseca, Gabbia e Musah per il Milan; Colombo e Henderson per l'Empoli.