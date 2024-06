Reijnders e la sua prima stagione in rossonero: "Ho capito subito cosa si aspettavano da me. Normale che ci sia pressione se giochi nel Milan"

Intervenuto ieri in conferenza stampa dal ritiro della nazionale olandese, Tijjani Reijnders ha commentato così la sua prima stagione al Milan: "All’inizio ci vuole un po’ di tempo per abituarsi e adattarsi. In realtà mi è stato subito chiaro quale fosse il mio ruolo nel gruppo al Milan e quello che si aspettavano da me. Sono riuscito a farlo bene in questa stagione. Al di là di questo siamo stati aiutati tantissimo dalle persone che lavorano al Milan” riporta il De Telegraaf.

Il centrocampista rossonero ha poi continuato: "Se giochi nell’Olanda o nel Milan è normale che ci sia pressione. È una specie di abitudine. Vuoi sempre esibirti per te stesso e per i tifosi. Spero di poter continuare il trend di questa stagione”.