Reijnders rinnova, ma è il fratello Eliano con lo Zwolle. E Tijjani lo celebra

In attesa della fumata bianca del rinnovo di Tijjani Reijnders con il Milan, il fratello Eliano ha firmato il suo accordo col PEC Zwolle. Lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale. Anch'egli centrocampista, 24 anni, si è legato alla società nella quale è cresciuto fino al 2027. A sottolineare il legame tra Eliano Reijnders e lo Zwolle il bel post del club su Instagram, dove immortala idealmente un piccolo Eliano abbracciato dall'Eliano di oggi. Nato a Tampere, in Finlandia, poiché il padre Martin all'epoca giocava in Finlandia, di recente ha deciso di accettare la chiamata della nazionale indonesiana, pertanto la famiglia Reijnders è una delle rare nelle quali due fratelli non rappresentano la stessa nazione.

Fra le reazioni non poteva mancare quella del fratello Tijjani che ha celebrato la notizia con le emoticon delle fiamme. Ricordiamo, è in trattativa per prolungare con il Milan e che nei giorni scorsi a Ziggo Sport ha ammesso davanti a Marco van Basten che l'accordo è ormai prossimo.

