Reina ammette: "Liverpool abituato alle finali, tiferò per loro"

Pepe Reina, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato della finale di Champions, sottolineando che, da ex, tiferà Liverpool: "E' un mondo di appartenenza per il Liverpool, sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di esserci. Mi auguro che vinca e che si veda una grande partita di calcio. Klopp? E' uno che non molla, è testardo, lavora in maniera straordinaria, le sue squadre non mollano mai".