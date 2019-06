Reina: "Champions? Non la definirei una delusione. Non ho intenzione di cambiare squadra"

Pepe Reina è stato intervistato da Calciomercato.it. Queste le dichiarazioni sulla Champions sfuggita.

Sulla delusione per la mancata Champions: “Non la definirei necessariamente delusione. Era un obiettivo molto presente nei nostri pensieri, è chiaro, per la prima volta negli ultimi cinque anni il club ha lottato per raggiungerlo in maniera importante. Totalizzare quattro punti in più della stagione scorsa non è bastato, ma bisogna guardare al futuro con ottimismo: sappiamo che è un momento di cambio, ricostruzione, e ci siamo riavvicinati alla posizione che spetta al Milan”.