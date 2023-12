Renard: "Reijnders sta superando le più rosee aspettative. Sarà titolare all'Europeo"

vedi letture

Firma olandese e internazionale per FourFourTwo, The Guardian e anche in Italia sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arhur Renard interviene con Tuttomercatoweb.com per commentare alcuni dei temi più importanti sui giocatori olandesi della Serie A. Partendo dal leader del centrocampo del Milan.

Ti aspettavi questo inizio di Reijnders in Nazionale?

"Mi aspettavo che avrebbe avuto un ottimo impatto con il Milan ma sono sincero: ha superato le più rosee aspettative, diventando un titolare del Milan e della Nazionale olandese".

Lo sarà anche all'Europeo?

"Credo di sì. Quel che impressiona del suo inizio in Italia è la sua versatilità: ha dimostrato di saper giocare in fase difensiva e offensiva, da mediano, in fase di costruzione, di distribuzione del gioco. Ha qualità difensive straordinarie, in pochi mesi al Milan si sono accorti della sua grande versatilità".