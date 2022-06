Repubblica - Botman è il chiodo fisso. Per l'attacco aperti i casting

MilanNews.it

L'edizione oggi in edicola della Repubblica fa il punto sul mercato del Milan. Sven Botman viene indicato dal quotidiano generalista come il chiodo fisso della dirigenza per rinforzare la difesa: il giocatore arriverebbe dal Lille, da cui arriverà con ogni probabilità anche Renato Sanches per puntellare il centrocampo. Le grandi riflessioni, però, sono in attacco con tanti nomi in lizza. Da Zaniolo ai gioiellini del Bruges Lang e De Ketelaere; ma anche Berardi e Brekalo, che al momento sembrano piste più fredde.