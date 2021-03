Repubblica: "Diritti tv, la Serie A sceglie Dazn. A Sky tre partite. Oggi il voto finale"

"Diritti tv, la Serie A sceglie Dazn. A Sky tre partite. Oggi il voto finale". Questo il titolo che La Repubblica utilizza stamani in edicola. Una rivoluzione per il calcio italiano e per gli utenti spettatori. Dopo la "fuga" del Torino, il fronte opposizione si è deciso quasi interamente ad accettare di votare anche se contestualmente andrà tenuto in partita anche Sky con 3 partite in co-esclusiva per 70 milioni di euro. Dovrebbe cadere l'ipotesi di una gara in chiaro il lunedì, mentre resta la trattativa per assegnare quelle 3 gare in esclusiva a Sky. Gli equilibri sono sempre liquidi e ciò che è vero adesso, potrebbe saltare anche in corso di discussione facendo crollare anche la base di accordo già trovata.