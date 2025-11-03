Repubblica: "Il Milan batte la Roma. Inter, polemica arbitri"
Repubblica in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Il Milan batte la Roma. Inter, polemica arbitri". Ieri sera i rossoneri di Max Allegri hanno battuto 1-0 a San Siro i giallorossi di Gasperini grazie ad un gol di Pavlovic su assist di Leao. Decisivo nel secondo anche Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Diavolo sale al secondo posto a pari punti con Roma e Inter, a -1 dalla capolista Napoli.
Nel pomeriggio, invece, l'Inter ha espugnato il Bentegodi di Verona con un 2-1 contro l'Hellas grazie ad un autogol di Frese nel recupero del secondo tempo. Ci sono state però parecchie polemiche per il mancato rosso a Bisseck per un fallo su Giovane: il difensore nerazzurro è stato solo ammonito, ma secondo il quotidiano andava espulso.
