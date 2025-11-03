Serie A: Giorgio Chiellini eletto consigliere Figc
(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Sarà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Il dirigente bianconero è stato eletto infatti nell'assemblea odierna, subentrando così all'ex juventino Francesco Calvo che ha lasciato la società la scorsa estate per trasferirsi all'Aston Villa. Chiellini si aggiunge così al presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. (ANSA).
