Repubblica - Il Napoli incontra il Bologna: obiettivo superare il Milan per Zirkzee

vedi letture

Joshua Zirkzee è l'oggetto del desiderio annunciato della prossima sessione di mercato. Come sappiamo, è presto per parlare, come detto dallo stesso ad rossonero Furlani, però il centravanti del Bologna è sicuramente apprezzato dalle parti di Milanello, insieme al suo attuale allenatore, Thiago Motta, che ha già garantito al suo attaccante che ovunque andrà se lo porterà dietro.

Occhio però alla concorrenza: come riporta Repubblica, sembra infatti esserci un tentativo anche del Napoli per Zirkzee. I partenopei avrebbero incontrato il Bologna per provare a superare il Milan.