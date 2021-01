L'edizione odierna di Repubblica apre così le sue pagine sportive: "Milan-Juve all’ombra del tampone". Dopo Alex Sandro, anche Cuadrado è stato trovato positivo al Covid-19. Negativi invece gli altri giocatori bianconeri, anche se ora Pirlo è in attesa dell'esito dei nuovi test che arriverà questa mattina. Il match contro i rossoneri, per ora, non è a rischio.