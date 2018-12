Repubblica - Milan, la pausa di gennaio per cercare il sostituto di Gattuso

Nonostante lo 0-0 di Frosinone, sabato a San Siro, Gennaro Gattuso sarà sulla panchina del Milan per l’ultima gara del 2018 con la Spal. Come riporta il quotidiano La Repubblica, infatti, dalla società rossonera è filtrata la fiducia verso il tecnico, il quale resta comunque in bilico: la pausa di gennaio potrebbe servire per la ricerca del sostituto. A inguaiare Gattuso, trasformando una potenziale scalata al terzo posto in una rapida discesa al sesto, sono stati i presunti goleador, Higuain su tutti, e i presunti stilisti, Çalhanoglu su tutti.