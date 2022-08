Repubblica - UEFA e FFP: ammenda di un paio di milioni per il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono Inter, Roma, Juventus e Milan i quattro club italiani sotto l’attenzione della UEFA in conseguenza dei risultati finanziari ottenuti nell’ultimo triennio. Come riporta Repubblica nell'edizione odierna, il Milan se la caverà con un'ammenda di un paio di milioni, mentre la Juventus attorno ai 3 milioni. Discorsi diversi per Inter e Roma, che potrebbero avere delle limitazioni sul mercato.