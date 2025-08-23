Evani a TMW: "Il centrocampo del Milan è intrigante, ma il miglior acquisto ce l'avevano in casa: Loftus-Cheek"

Alberico Evani, detto Chicco, ha parlato di Milan in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. L'allenatore si è soffermato sulle potenzialità della rosa di Allegri e su un giocatore in particolare:

"Le quattro che potranno giocarsi il titolo sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri. Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri. Il centrocampo è intrigante ma il miglior acquisto per me è quello che avevano già in casa ovvero Loftus-Cheek: è straordinario, ha avuto qualche infortunio di troppo ma se trova continuità potrà essere una pedina fondamentale. Leao? Come tutti i fantasisti è difficile abbia continuità però quando si accende, si illumina tutto il gioco e crea scompiglio tra agli avversari".