Theo Hernandez: "Milan, in bocca al lupo per la nuova stagione"

Questa sera, ore 20:45, il Milan inizia la nuova stagione 25/26 di Serie A contro la Cremonese. I rossoneri scenderanno in campo, per la prima volta dal 2019, senza Theo Hernandez in squadra. Il terzino francese infatti durante l'estate è stato ceduto a titolo definitivo all'Al Hilal.

Nonostante un finale di storia abbastanza negativo gli anni in rossonero di Theo sono stati pieni di gioie e grandi soddisfazioni. Impossibile dimenticare una storia d'amore del genere. E quindi ecco che arriva l'in bocca al lupo di Theo per la nuova stagione del Milan con un post su X: "Vi auguro il meglio per la nuova stagione".