Repubblica: "Un derby che non finisce mai: Milan-Inter a nervi tesi"

L'edizione odierna di Repubblica apre così questa mattina le sue pagine sportive: "Un derby che non finisce mai: Milan-Inter a nervi tesi". Domani sera le due formazioni milanesi, che ricoprono i primi due posti in classifica in Serie A, si affronteranno nei quarti di Coppa Italia, ma in palio sembra esserci molto di più, soprattutto dopo i passi falsi delle due squadre nell'ultimo turno di campionato.