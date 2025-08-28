Retroscena Nkunku-Ibrahimovic: ai tempi del Psg, lo svedese lo rimproverò per una partita di allenamento persa

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, ha raccontato su La Gazzetta dello Sport alcuni retroscena legati alla carriera di Christopher Nkunku, l'obiettivo principale per l'attacco del Milan.

Il primo riguarda Julian Nagelsmann, suo allenatore ai tempi del Lipsia; Guidi ricorda che il tecnico tedesco lo sottoponeva a ore e ore di analisi video. Nkunku, a tal proposito, raccontava: «Nagelsmann vivisezionava ogni mia azione. Poi fermava il video e mi diceva: “Qui dovevi stare due metri più a destra”. E nella circostanza dopo: “Qua invece tre metri più indietro”. E via così».

C'è poi un interessante retroscena legato al rapporto tra il francese e Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra ai tempi del Paris Saint-Germain: "Nkunku - scrive Guidi - si trasformò così in un giocatore diverso da quello “bullizzato” in allenamento da Zlatan Ibrahimovic a Parigi («Una volta se la prese con me perché perdemmo una partitella per un mio errore, ma alla fine mi fu di insegnamento»), meno lineare e più abile a leggere le situazioni tattiche e gli errori dei difensori avversari".

IL PUNTO SULL'ATTACCO DEL MILAN

Nelle ultime ore, il Milan ha spostato il mirino su due calciatori. Si lavora su Christopher Nkunku, punta centrale atipica del Chelsea, per un acquisto a titolo definitivo dai Blues per una cifra che supera i 30 milioni di euro e sul prestito di Artem Dovbyk della Roma, la quale aprirebbe anche al diritto di riscatto. Si prospetta una doppia operazione in attacco, contando sulle uscite per 50 milioni totali di Musah verso l'Atalanta e Chukwueze verso il Fulham.