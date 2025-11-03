Ricci dopo Milan-Roma 1-0: "In dodici, sempre. San Siro, grazie!"

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma di ieri sera, Samuele Ricci ha pubblicato un post su Instagram per esaltare i tifosi milanisti presenti a San Siro che ancora una volta sono stati determinanti con il loro supporto: "In dodici, sempre. San Siro, grazie!".

Dopo la sfida contro la Roma, Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Ricci: "È una piacevole sorpresa in un ruolo nuovo. Si è sacrificato molto, è molto intelligente, dà le coperture giuste. Poi vanno visti anche i primi 35 minuti. Motivazione? Dobbiamo crescere in autostima e convinzione nei nostri mezzi".

