Ricci: "Nazionale? Ogni volta sento il brividino..."

Samuele Ricci, intervistato da Cronache di spogliatoio, ha rilasciato queste parole sulla Nazionale italiana:

SULLA NAZIONALE: "Sono sincero: ogni volta senti il brividino. La chiamerei ansietta. Alla fine vai fuori dalla tua comfort zone, nel club sei nella routine più totale. Mentre in Nazionale, specialmente le prime volte, non sai quello che trovi e hai anche poco tempo per preparare le partite, quindi devi calarti velocemente nella parte. Non hai troppo tempo per pensare. È stato bello quando ho giocato contro la Francia e c’erano Griezmann e Mbappé, ho pensato: ‘E io che ci faccio qui!?’. Sono esperienze che ti porti dentro per tutta la carriera. Nonostante tu giochi in A, quando vai in Nazionale senti quel brividino che stai facendo qualcosa di diverso, che stai giocando qualcosa di diverso. Stai andando a confrontarti con i migliori".

SULL’ESPERIENZA IN NAZIONALE CON SPALLETTI: "Non ho ancora avuto modo di lavorare con Gattuso. Spalletti mi ripeteva spesso che ero bravo nella postura del corpo. È una cosa che tanti allenatori discutono, ma tanti non ci fanno neanche caso. Mister Spalletti me l’ha detta come prima cosa: quando vado a prendere la palla devo essere posizionato di taglio, tra i due attaccanti, e guardare dieci volte, che quattro non bastano mai, essere attento ai dettagli, a come posizioni il corpo quando ricevi palla, che fa tutta la differenza del mondo. È un aspetto che ha curato molto nei centrocampisti. Anche Vanoli è stato molto attento ai dettagli. Mi faceva vedere video di come mi posizionavo rispetto ad altri calciatori, di come un metro possa fare la differenza. Sono aspetti che è facile vedere a video ma di cui, in partita, per ritmo e velocità, non riesco a percepire".

