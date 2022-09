Riecco Kjaer! Il danese è il giocatore che ha recuperato più palloni contro la Samp

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer sta ritrovando la forma di un tempo, dopo l'infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Il danese è stato uno dei migliori a Marassi contro la Sampdoria, guidando la difesa e proteggendola dagli assalti dei blucerchiati. Kjaer, non a caso, è stato il calciatore in campo che ha effettuato il maggior numero di palloni: 8. Lo riporta il match report della Serie A.