Rinnovi, il prossimo sulla lista di Maldini e Massara è Rade Krunic

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo campo e mercato, ma anche i rinnovi tengono banco ai piani alti di via Aldo Rossi. Dopo aver concluso i prolungamenti di contratto fino al 2027 per Pobega e Tomori, il Milan continua a guardare in avanti. Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, il prossimo nome sulla lista di Maldini e Massara sarebbe quello di Rade Krunic. Il bosniaco scade nel 2024, esattamente come Bennacer e Leao per cui, verosimilmente, si dovrà aspettare ancora un po'.