Rinnovo Giroud, si accelererà alla fine di gennaio: ingaggio leggermente al rialzo

In attesa di definire la situazione Rafael Leao, il bomber rossonero Olivier Giroud attende il suo turno per quanto riguarda il rinnovo di contratto. I contatti con il francese verranno intensificati a partire dalla fine del mese di gennaio quando si concluderà la sessione invernale di mercato e quando il Milan spera di aver ormai raggiunto un accordo con Leao. Ancora non è chiaro quali sarebbero i dettagli per Giroud: Tuttosport ipotizza un contratto di un anno con uno stipendio che potrebbe leggermente alzarsi dagli attuali 3.5 milioni a 4.