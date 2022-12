Rinnovo Leao, tutto rimandato a dopo il Mondiale in Qatar

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come era ormai prevedibile, le trattative legate al rinnovo di contratto di Rafael Leao verranno riprese alla fine dei Mondiali in Qatar che vedono il portoghese del Milan impegnato ai quarti di finale contro il Marocco (in programma domani pomeriggio alle 16). Maldini e Massara hanno incontrato Ted Dimvula recentemente per il rinnovo del contratto di Victor Eletu, calciatore della Primavera che ieri ha segnato il gol vittoria contro il Lumezzane, e puntano a sedersi nuovamente al tavolo con lui anche per parlare di Leao, da gennaio in avanti. Lo riporta Tuttosport.